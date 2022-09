Para iniciar Semana da Pátria, Bolsonaro participa da cerimônia de troca da bandeira

Chefe do Executivo esteve acompanhado da primeira dama, Michelle Bolsonaro, do candidato a vice, general Braga Netto, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira

A solenidade de substituição da bandeira nacional é realizada no primeiro domingo de cada mês. A cerimônia de setembro contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praça dos Três Poderes, para marcar a abertura da Semana da Pátria. O chefe do Executivo esteve acompanhado da primeira dama, Michelle Bolsonaro, do candidato a vice, general Braga Netto, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, além de autoridades e militares. Bolsonaro acompanhou o evento em uma tenda montada em frente ao Palácio do Planalto. O evento contou com a apresentação de uma banda das Forças Armadas. O candidato à reeleição também cumprimentou apoiadores, que se aglomeraram nas grades de proteção. Como parte das atividades em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, o primeiro grande ato com a presença de Bolsonaro será um desfile cívico-militar em Brasília, às 9h, depois o presidente segue para evento em Copacabana, no Rio de Janeiro, e também deve participar de motociata no Aterro do Flamengo.

