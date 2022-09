Bolsonaro acusa TSE de cometer ‘abuso’ ao vetar celulares na cabine de votação

Presidente ressaltou que as decisões da Corte eleitoral ‘prejudicam sempre o nosso lado’; Tribunal também proibiu a presença do porte de armas no local do voto

Alan Santos/PR - 14/06/2022 Presidente Jair Bolsonaro não concordou com a decisão do TSE de proibir o uso de celular na cabine de votação



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre o veto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação ao uso de celulares na cabine de votação. A Corte determinou que o eleitor, no dia da votação, terá de deixar o item em um local reservado antes de dirigir-se à urna eletrônica. Em visita à Expointer – feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul -, o mandatário ressaltou que as decisões do TSE prejudicam o “nosso lado”. “No meu entender é mais um abuso do TSE. Estão tomando mais medidas que prejudicam sempre o nosso lado. Lamentavelmente, o TSE tem agido desta maneira”, pontuou. De acordo com resolução da Corte eleitoral divulgada na última quinta-feira, 1º, o eleitor que não aceitar deixar seu celular com o mesário antes da votação, será impedido de depositar seu voto. A polícia também poderá ser acionada em casos de confusão. No local, Bolsonaro aproveitou para comentar a última pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha, em que o mesmo aparece na segunda colocação nas intenções de voto, com 32% da preferência do eleitorado, atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45%. “Não acredito em pesquisas, mas o Datafolha ontem já falou que vai ter segundo turno. Se falou que vai ter é porque não vai. Vamos ganhar no primeiro turno”, declarou.