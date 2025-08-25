Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 53,6%

Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 53,6%

Aprovação cresce ao presidente e chega a 42,9%; em junho, índice era de 39,8%

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 10h37
  • BlueSky
Divulgação/Paraná Pesquisas Aprovação do presidente Lula Aprovação do presidente Lula

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (25) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve a aprovação de 42,9% dos brasileiros, indicando um crescimento. Em junho, o índice era de 39,8%, enquanto em abril deste ano, a aprovação era de 39,2% dos eleitores. Por outro lado, a rejeição ao governo apresentou uma queda de 3,8 pontos percentuais e chegou a 53,6%.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Dados da Pesquisa

  • Aprovação: 42,9%

  • Desaprovação: 53,6%

 

Leia também

Maioria dos brasileiros considera prisão domiciliar de Bolsonaro justa, diz pesquisa
Lula recebe presidente da Nigéria nesta segunda-feira com objetivo de ampliar parcerias comerciais entre países

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >