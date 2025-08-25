Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 53,6%
Aprovação cresce ao presidente e chega a 42,9%; em junho, índice era de 39,8%
Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (25) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve a aprovação de 42,9% dos brasileiros, indicando um crescimento. Em junho, o índice era de 39,8%, enquanto em abril deste ano, a aprovação era de 39,2% dos eleitores. Por outro lado, a rejeição ao governo apresentou uma queda de 3,8 pontos percentuais e chegou a 53,6%.
Dados da Pesquisa
Aprovação: 42,9%
Desaprovação: 53,6%
