Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 53,6%

Aprovação cresce ao presidente e chega a 42,9%; em junho, índice era de 39,8%

Divulgação/Paraná Pesquisas Aprovação do presidente Lula



Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (25) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve a aprovação de 42,9% dos brasileiros, indicando um crescimento. Em junho, o índice era de 39,8%, enquanto em abril deste ano, a aprovação era de 39,2% dos eleitores. Por outro lado, a rejeição ao governo apresentou uma queda de 3,8 pontos percentuais e chegou a 53,6%.

Dados da Pesquisa