Maioria dos brasileiros considera prisão domiciliar de Bolsonaro justa, diz pesquisa

De acordo com levantamento Genial/Quaest, 55% dos cidadãos apoiam a medida, enquanto 39% a consideram injusta

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A pesquisa também investiga a opinião pública sobre a participação de Bolsonaro em uma chamada de vídeo durante protesto



Uma nova pesquisa realizada pela Genial/Quaest revela que a maioria dos brasileiros concorda com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados avaliam a decisão como “justa”, enquanto 39% a consideram “injusta”. Outros 6% não souberam ou não responderam. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (25) também investiga a opinião pública sobre a participação de Bolsonaro em uma chamada de vídeo, mesmo com restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para 57% dos entrevistados, a atitude foi uma provocação deliberada ao ministro Alexandre de Moraes. Já 30% acreditam que o ex-presidente não compreendeu as regras e errou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quando questionados sobre o suposto envolvimento de Bolsonaro em um plano de tentativa de golpe, 52% dos brasileiros acreditam que ele participou, contra 36% que afirmam que não. Apenas 2% dos entrevistados avaliam que não houve tentativa de golpe. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 13 e 17 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

*Com informações de Jornal da Manhã

*Reportagem produzida com auxílio de IA