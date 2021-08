Parceria entre a Jovem Pan e o History Channel começa nesta terça-feira

Com a iniciativa, o Jornal da Manhã também será transmitido no canal da A&E Networks, ao vivo, de segunda a sexta, das 7h às 9h

Reprodução / Jovem Pan A iniciativa da Jovem Pan com a A & E Networks começa nesta terça-feira, 3



O Jornal da Manhã será exibido agora também no canal History. A iniciativa da Jovem Pan com a A & E Networks começa nesta terça-feira, 3. O CEO Raul Costa espera escrever a história. “O History há mais de 20 anos tem como objetivo principal trazer esse conteúdo, essa informação, contando muito sobre a história, porque nos ajuda a entender os dias de hoje. Por outro lado, se você analisa que o Jornal da Manhã conta as coisas que estão acontecendo, isso vai fazer parte da história do futuro. Esse foi o momento que acreditamos que faria sentido agregar toda essa informação que o Jornal da Manhã traz dentro do History Channel“, afirma, reforçando que ampliar o acesso à informação depende da credibilidade. “Há uma preocupação muito grande com relação à credibilidade e qualidade da informação. Assim como o History, que há 20 anos já está no Brasil entregando esse conteúdo, a Jovem Pan tem uma história longa de seriedade com a informação.”

“Então é uma razão muito clara para nós ter as duas companhias, com toda credibilidade, toda qualidade de informação, se unindo para continuar entregando e amplificando a entrega desse conteúdo que geramos todos os dias”, completou Raul Costa. O diretor de Jornalismo da Jovem Pan, Humberto Candil, avalia a união das duas marcas. “Ganham os dois, o History, que é um canal já conceituado na TV por assinatura, e a Jovem Pan com o Jornal da Manhã, que é um jornal conceituado no jornalismo brasileiro. Portanto, tanto a Jovem Pan quanto o History Channel têm muito a comemorar a partir de hoje”, pontuou. O Jornal da Manhã da Jovem Pan será transmitido também agora no canal History, da A&E Networks, ao vivo, de segunda a sexta, das 7h às 9 horas.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos