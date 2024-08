Paris deve ter até 25 mil policiais nos Jogos Paralímpicos

Cerimônia de abertura será realizada na Praça da Concórdia no dia 28 de agosto

Jason Cairnduff/Reuters - 14/09/2016 Estações de metrô antigas foram reformadas, e a Vila Olímpica foi adaptada para receber os atletas paralímpicos



Os Jogos Paralímpicos de Paris começam em uma semana, no dia 28 de agosto, e as delegações de atletas já estão chegando à Vila Olímpica. O governo francês confirmou um efetivo policial robusto para garantir a segurança do evento. A França aumentou significativamente o número de policiais e membros do exército na capital. Cerca de 25 mil policiais estão sendo mobilizados para recepcionar aproximadamente quatro mil atletas e quatro mil membros das equipes médicas e técnicas. A segurança é uma prioridade devido ao histórico de atos terroristas na França. A polícia está reforçando a vigilância em toda a cidade para assegurar um ambiente seguro para todos os participantes. Além disso, o país enfrentou desafios para modernizar a infraestrutura da cidade, tornando-a mais acessível para pessoas com deficiência.

Estações de metrô antigas foram reformadas, e a Vila Olímpica foi adaptada para receber os atletas paralímpicos. A expectativa é alta para esta edição dos Jogos Paralímpicos, que promete ser um grande espetáculo esportivo. A cerimônia de abertura será realizada na Praça da Concórdia, com os mesmos diretores responsáveis pelas cerimônias das Olimpíadas. O Brasil, conhecido por seu desempenho competitivo nos Jogos Paralímpicos, espera repetir o sucesso em Paris.

Publicado Luisa Cardoso