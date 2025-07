Parlamento de Israel aprova moção que pede anexação da Cisjordânia

Comunidade internacional condena proposta e classifica como violação dos acordos internacionais firmados nas últimas décadas

O parlamento de Israel aprovou uma moção que considera a Cisjordânia como parte do território israelense. A proposta foi aprovada com 71 votos favoráveis entre as 120 cadeiras do Knesset. Embora a decisão não implique em uma anexação imediata, ela fortalece o apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os territórios em questão, conhecidos como Judeia, Samaria e Vale do Jordão, têm sido administrados parcialmente por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e são considerados territórios palestinos por diversas resoluções e acordos internacionais.

A comunidade internacional, incluindo vários países, condena a manobra política de Netanyahu, classificando-a como uma violação dos acordos internacionais firmados nas últimas décadas. A medida aumenta a desconfiança dos palestinos em relação aos objetivos israelenses na região e pode intensificar a oposição ao Estado de Israel, especialmente em um momento em que a situação na Faixa de Gaza se agrava.

Para o governo de Netanyahu, a aprovação da medida reafirma o plano sionista de que toda a região pertence a Israel, o que pode agravar o isolamento diplomático do país e gerar novas repercussões negativas no cenário global.

