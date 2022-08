Partidos terão até o dia 15 de agosto para registro de candidaturas

Justiça Eleitoral deverá analisar todos pedidos até o próximo dia 12 de agosto; propagandas partidárias no rádio e na televisão serão vinculadas entre os dias 26 de agosto e 29 de setembro

Flickr / Simone Tebet Senadora Simone Tebet (MDB-MS) forma, ao lado da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), uma chapa 100% feminina na disputa das eleições presidenciais



Chegou ao fim o prazo para os partidos escolherem os nomes que vão disputar algum cargo nas eleições de outubro deste ano. A partir deste sábado, dia 6, começará a organização para que os partidos oficializem suas escolhas junto à Justiça Eleitoral. As siglas deverão entregar as autorizações do filiado para inclusão do nome como candidato e a prova de filiação partidária. O registro deverá ser realizado até o próximo dia 15 de agosto e a Corte deverá analisar todos os pedidos até o dia 12 de setembro. No próximo dia 16, iniciará oficialmente as propagandas eleitorais e, no primeiro turno das eleições, o horário eleitoral gratuito será transmitido nas emissoras de rádio e televisão entre os dias 26 de agosto e 29 de setembro. Mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar nos pleitos que irão definir quem ocupará as cadeiras de presidente, deputados federais, estaduais e distritais e senadores.

*Com informações da repórter Iasmin Costa