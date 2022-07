Passageiros correm riscos com transporte irregular para o litoral de SP

Prefeitura informou que abordagens já resultaram na apreensão de 132 veículos, que transportavam pessoas clandestinamente, de janeiro a junho deste ano

Pixabay/ Alexander Fox - PlaNet Fox Transporte clandestino é feito por vans na região da estação Jabaquara do Metrô de São Paulo



A reportagem da Jovem Pan News flagrou a prática de transporte irregular para o litoral de São Paulo na estação Jabaquara do Metrô. Nos arredores, pessoas anunciam diferentes destinos para os transeuntes e orientam onde ficam as vans que realizam as viagens. Nas imagens da reportagem, é negociado um valor de R$ 40 pela viagem até a praia do Boqueirão, localizada em Santos. Um dos envolvidos no transporte recomenda o uso de máscara e do cinto de segurança, mas passageiros são filmados sem o dispositivo de segurança. Em nota, a administração da Prefeitura de São Paulo se posicionou sobre a questão e informou que o Departamento de Transportes Públicos realiza fiscalizações em todas as regiões da cidade para coibir a ação irregular de veículos que executam o transporte clandestino para o litoral. A Prefeitura afirma ainda que as abordagens já resultaram na apreensão de 132 veículos de janeiro a junho deste ano, e ressaltou que o órgão responsável por fiscalizar e autorizar o transporte nas estradas, em âmbito estadual, é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

*Com informações do produtor Luiz Guerra e da repórter Carolina Abelin