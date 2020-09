Patriota confirma candidatura de Arthur do Val à Prefeitura de São Paulo

O deputado estadual disse que pretende acabar com todos os radares da cidade

Reprodução O integrante do Movimento Brasil Livre reiterou o discurso de que São Paulo é o principal centro do Brasil



O partido Patriota oficializou nesta segunda-feira (7) Arthur do Val como candidato a prefeito da Cidade de São Paulo. O anúncio foi feito durante a convenção da legenda, que foi realizada pelo modelo drive-in, na zona sul da capital. Adelaide Oliveira foi escolhida como vice na chapa. Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, pelo nome usado no canal do Youtube, disse que terá a campanha focada na retomada do orgulho do povo paulistano. Educação e saúde serão, de acordo com ele, temas prioritários.

No evento, o deputado estadual disse que vai acabar com todos os radares da cidade — que, segundo ele, servem apenas para arrecadar dinheiro. O candidato do Patriotas falou sobre o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativos e disse que irá extinguir a placa paga pelos taxistas. Arthur do Val comentou sobre a situação dos moradores de rua que vivem no centro da capital, afirmando que eles devem retornar às periferias para o convívio social. O integrante do Movimento Brasil Livre reiterou o discurso de que São Paulo é o principal centro do Brasil e que deve se portar como a “locomotiva do país”.

*Com informações da repórter Camila Yunes