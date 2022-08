Paulistanos denunciam buracos e falta de recapeamento na capital

Pontos de péssima manutenção das vias da cidade foram flagrados pela reportagem da Jovem Pan News

Dois telespectadores da Jovem Pan News entraram em contato para denunciar a situação da péssima manutenção de dois pontos da cidade de São Paulo. Na Avenida Sena Madureira, na Vila Mariana, entre os números 300 e 500, a reportagem flagrou o que seriam resquícios de recapeamento. A obra está parada e não há ninguém trabalhando, apesar dos cones sinalizarem atenção aos motoristas porque parte da pista está raspada e sem piche, outro trecho já está recapeado. O borracheiro Joselito de Andrade, que trabalha em frente à avenida, afirmou que o problema é antigo e que uma equipe faz o recapeamento dos buracos de forma recorrente, mas o trabalho não dura muito: “Nessa obra, eles mexeram, picotaram, ficou um tempo, recapearam e nessa madrugada picotaram novamente o asfalto”. Outra situação denunciada foi a da Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga. Parte da via é de paralelepípedos e a outra parte está asfaltada. A avenida é de mão dupla e não é possível distinguir as faixas de diferentes materiais. A reportagem flagrou buracos na parte asfaltada e desníveis nos paralelepípedos, que danificam os amortecedores dos veículos, que foram flagrados diminuindo a velocidade para não se acidentar nos buracos.

