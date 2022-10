Paulistanos sofrem com buracos nas ruas na zona sul de São Paulo

Telespectador enviou denúncia para a Jovem Pan sobre descaso no bairro do Jurubatuba

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Buraco na avenida Salim Antônio Curiati, no bairro Jurubatuba, na zona sul da capital paulista



Buracos no asfalto das ruas são vistos por todas as partes da cidade São Paulo. Já fazem parte do cotidiano do paulistano. Durante o período eleitoral, podem até diminuir, mas estão sempre presentes. Na avenida Salim Antônio Curiati, no bairro Jurubatuba, na zona sul da capital paulista, um buraco existe há anos e acumula muita água parada sem qualquer tipo de reparo. Um telespectador da Jovem Pan News entrou em contato pelo e-mail sos@jovempan.com.br para denunciar o descaso. Segundo ele, o buraco foi causado pelo peso dos imensos caminhões que passam pela avenida todos os dias. A equipe de reportagem da Jovem Pan foi até o local para verificar a situação e constatou que existe até mesmo um desvio improvisado para veículos por cima da calçada, uma vez que os caminhões também fica estacionados na localidade, deixando o trânsito mais difícil na localidade.

*Com informações da repórter Amanda Nascimento