PDT entra com ação para impugnar candidatura de Bolsonaro e Braga Netto

Ação tem como base os questionamentos do presidente ao sistema eleitoral feitos em encontro com embaixadores em Brasília

Clauber Cleber Caetano/PR - 27/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro é acusado de ter extrapolado funções do cargo em reunião com embaixadores



O Partido Democrático Trabalhista (PDT) entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impugnar candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) e e seu vice Braga Netto (PL). A ação do partido de Ciro Gomes tem como base os questionamentos de Bolsonaro ao sistema eleitoral durante o encontro com embaixadores em Brasília no dia 18 de julho. No pedido, a legenda solicitou que os vídeos do encontro sejam removidos das redes sociais e apontou também o fato de o presidente ter feito a reunião no Palácio da Alvorada com transmissão pela TV Brasil – ambos bens públicos. O PDT argumenta que a legislação eleitoral proíbe o uso de bens, móveis ou imóveis que sejam do poder público em proveito de candidatos. O partido sustenta que “além de beneficiar a si próprio, os impropérios proferidos também beneficiam terceiros, principalmente os candidatos apoiadores do senhor Jair Messias Bolsonaro, que também replicam os ataques ao sistema eletrônico de votação como estratégia de campanha eleitoral”. O partido argumenta que Bolsonaro extrapolou suas atribuições de presidente da República ao adotar um viés eleitoral na reunião com os embaixadores e disse ainda que Bolsonaro atacou a integridade do TSE.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina