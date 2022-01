PDT lança pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República

Evento, que acontecerá nesta sexta-feira, em Brasília, terá acesso restrito por causa da pandemia; presentes deverão apresentar comprovante de vacinação

Foto: José Cruz/Agência Brasil O pré-candidato lançara seu novo slogan: 'Ciro, a rebeldia da esperança'



O PDT lança oficialmente nesta sexta-feira, 21, a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. O evento, que acontecerá em Brasília, terá acesso restrito por causa da pandemia da Covid-19. Todos os presentes terão que apresentar comprovante de vacinação. De acordo com os dirigentes do partido, Ciro deve reforçar durante o discurso o novo slogan na campanha: “Ciro, a rebeldia da esperança”. “Essa frase é mais que um slogan, é um lema da minha vida. Há mais surpresas nesta sexta-feira”, escreveu o pré-candidato em uma rede social. Esta é a quarta vez que Ciro Gomes se lança candidato à Presidência da República. Agora, contra a polarização Bolsonaro e Lula, Ciro quer fidelizar o público jovem abaixo dos 35 anos e ganhar espaço no eleitorado de centro que busca uma terceira via.

*Com informações da repórter Iasmin Costa