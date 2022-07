PDT oficializa Roberto Cláudio para o governo do Ceará e Ciro faz apelo por unidade

Convenção eleitoral também confirmou o nome de Domingos Filho (PSD) como vice na disputa pelo comando do Estado

Reprodução/Instagram À esquerda, o candidato ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, cumprimenta o candidato à presidência da república pelo PDT, Ciro Gomes



A convenção eleitoral do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará ocorreu em uma escola de Fortaleza no domingo, 24, oficializou a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao governo estadual e confirmou o nome de Domingos Filho (PSD) como vice na disputa. O candidato é médico formado pela UFC, tem 46 anos e nasceu na capital cearense, onde já foi prefeito por dois mandatos, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Durante o evento, o político agradeceu o apoio dos cearenses e prometeu fazer uma campanha sem ataques. “Eu quero fazer do Ceará o Estado mais moderno e mais inovador do Brasil. E fazer com que essa modernidade e inovação possa ser traduzida como oportunidade para a nossa gente mais simples que anda de ônibus, não tem casa própria, precisa do SUS, precisa de educação pública e que precisa de um Estado eficiente, moderno e sensível”, declarou Roberto.

O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, também marcou presença no evento e defendeu a união entre as lideranças do partido no Ceará para eleger também parlamentares estaduais e federais. A declaração vem em meio à divisão dentro da legenda após a atual governadora do Estado, Izolda Cela (PDT), ser deixada de fora da disputa pelo governo. “De novo falo em humildade, união, mas acima de tudo na tarefa que cabe hoje aos novos líderes do Ceará. Vão ao povo, ouçam nosso povo, mudem o que tiver de ser mudado, protejam o espaço conquistado e não deixem o ódio bolsonarista dominar o Estado do Ceará, que é a última ilha de política séria e progressista no Brasil. Mas acima de tudo, junto com esse povo, mirem no futuro e comecem uma nova etapa na história do Ceará”, declarou Ciro.

*Com informações da repórter Isabela Noleto