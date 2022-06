Perícia conclui que capotamento que matou ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro foi acidental

Documento aponta desgaste máximo nas pastilhas de freio do automóvel; Vinícius Raidem não usava cinto de segurança e perdeu o controle do veículo

PAULO CARNEIRO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Conclusão foi apresentada em lauda da perícia de engenharia da Polícia Civil



O capotamento do veículo que matou Vinicius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, foi acidental. A conclusão foi apresentada em lauda da perícia de engenharia da Polícia Civil. Segundo documento, houve a identificação de que as pastilhas do freio dianteiro estavam com desgaste máximo e que o nível de fluído de freio estava abaixo do recomendado. A amiga Suzane da Silva Oliveira, que também estava no veículo, disse que o ex-assessor perdeu a direção em uma curva e o carro capotou várias vezes. Suzane sofreu apenas ferimentos leves e contou que nenhum dos dois utilizava cinto de segurança. Vinicius foi responsável por denunciar Monteiro pela prática de assédio moral e sexual contra adolescentes. O Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro segue com depoimentos para o caso, que pode culminar na cassação do político por quebra de decoro parlamentar. Nesta terça-feira, 14, Rafael Murmura, que presta serviços para Gabriel Monteiro, revelou ao colegiado ter recebido pedidos de Vinicius Hayden para forjar provas contra o vereador. A defesa do político afirmou que o depoimento foi essencial para contrariar as denúncias feitas por ex-assessores.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga