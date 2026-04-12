Peru vai às urnas com recorde de 35 candidatos à Presidência

Entre os principais nomes está Keiko Fujimori, que lidera as intenções de voto com cerca de 15%, segundo as últimas pesquisas autorizadas antes do pleito. Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, ela disputa a Presidência pela quarta vez e tenta, novamente, chegar ao poder após derrotas anteriores em segundos turnos.

Durante a campanha, Keiko prometeu adotar medidas duras contra a criminalidade, incluindo a expulsão de imigrantes em situação irregular, e afirmou que pretende “recuperar a ordem” nos primeiros 100 dias de governo. A candidata também defendeu maior aproximação com os Estados Unidos e sinalizou interesse em ampliar investimentos estrangeiros no país.

No campo internacional, a candidatura se alinha ao avanço de lideranças conservadoras na região, como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa e Rodrigo Paz. Segundo Keiko, a América Latina vive um momento de guinada política voltada à segurança, liberdade econômica e atração de investimentos.

A eleição ocorre em meio à disputa de influência entre potências globais. Atualmente, a China é o principal parceiro comercial de vários países da região, incluindo o Peru, que é o segundo maior destino de investimentos chineses na América Latina, atrás apenas do Brasil.

Além de Keiko, a disputa inclui perfis diversos, como um comediante, um empresário milionário, um político de centro de 80 anos e um candidato ligado ao ex-presidente Pedro Castillo, o que reforça o cenário de fragmentação e imprevisibilidade no pleito.