Pesquisa aponta projeções otimistas para o setor de vendas no Brasil

Sondagem mostra que 44% dos entrevistados têm uma estimativa de otimismo para o futuro

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após dois trimestres marcados pelos efeitos devastadores da pandemia da Covid-19, o cenário de desconfiança na economia contrasta com a recuperação de expectativas mais otimistas apuradas na Sondagem realizada em conjunto pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e a Fipe, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Dos entrevistados, 58,9% tem uma percepção negativa em relação às condições econômicas do país atualmente, por outro lado 44% têm uma projeção de otimismo para o futuro.

O presidente da ADVB, Aristides Cury indica que apesar das dificuldades esta já há uma sinalização positiva. “Se houve essa tendência a enxergar a atividade de vendas como melhor do que nos dois trimestres anteriores, meio que parecido com os anos anteriores, isso para nós demonstrou que é um sinal positivo da retomada. Ou seja, o pessoal de vendas acredita na retomada. E se ele acredita a retomada acontece”, diz. Ele enumera segmentos que superaram a crise. “O agronegócio, segmento de alimentação, supermercado, seguros de saúde, seguro de vida, construção. O pessoal está preso em casa, reformou até piscina” afirma. A expectativa média sobre à evolução da verba de marketing disponível para ações e investimentos nos próximos 12 meses é de elevação, para 43,3% dos representantes; de estabilidade, para 30% e de queda, para 26,7%.

*Com informações do repórter Daniel Lian