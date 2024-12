Pesquisa aponta que 51% dos consumidores digitais compram por impulso

Notificações de aplicativos de lojas, e-mails com ofertas e anúncios em redes sociais como Instagram e WhatsApp são identificados como os principais gatilhos

ijeab - br.freepik.com Pesquisa também alerta para riscos associados às compras impulsivas, como o acúmulo de dívidas no cartão de crédito e a possibilidade de golpes



Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em colaboração com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), trouxe à tona um dado alarmante: 51% dos consumidores admitem realizar compras por impulso na internet. Dentre esses, 9% confessam que sempre compram de forma impulsiva. Este comportamento é amplamente influenciado pelas estratégias comerciais que têm evoluído significativamente nas redes sociais e plataformas digitais.

Notificações de aplicativos de lojas, e-mails com ofertas e anúncios em redes sociais como Instagram e WhatsApp são identificados como os principais gatilhos. Os produtos mais frequentemente adquiridos por impulso incluem vestuário, itens para casa, cosméticos, perfumes, produtos de beleza, comidas e bebidas por delivery, além de eletrônicos e produtos de informática. A pesquisa destaca que a experiência de compra online se equipara à de lojas físicas, com consumidores frequentemente pesquisando antes de efetuar a compra.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Redes sociais como Instagram, TikTok e Facebook são frequentemente citadas como plataformas onde os consumidores são mais propensos a realizar compras por impulso, devido à sua capacidade de apresentar produtos de maneira atraente e personalizada. No entanto, a pesquisa também alerta para os riscos associados às compras impulsivas, como o acúmulo de dívidas no cartão de crédito e a possibilidade de cair em golpes. Ofertas com preços muito abaixo do mercado podem ser fraudulentas, e os consumidores são aconselhados a serem cautelosos. A recomendação é que se evite clicar impulsivamente em ofertas e que se faça uma pesquisa cuidadosa antes de qualquer compra, para evitar surpresas desagradáveis.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA