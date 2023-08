Repasse dos aumentos dos combustíveis aos consumidores pode pressionar inflação no 2º semestre

Economista André Perfeito avalia, no entanto, que o custo de vida está ‘controlado’

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Repasse dos aumentos dos combustíveis ao consumidores pode pressionar a inflação no segundo semestre



O repasse dos aumentos dos combustíveis ao consumidores pode pressionar a inflação no segundo semestre. O economista André Perfeito avalia, no entanto, que o custo de vida está controlado. “Não vai ser possível imaginar taxas de inflação negativas o tempo todo. Podemos ver, no geral, um tipo de alta de inflação. Mas nada sugere sair do controle isso. A única preocupação que tenho com inflação é porque existe uma defasagem importante sobre o preço da gasolina no México em relação à variação do preço internacional e isso terá que ser repassado ao consumidor”, observa. Em relação aos juros, André Perfeito não aposta em cortes arrojados da Selic. O economista explica que a sinalização para o mercado é importante e acredita em novas críticas ao BC (Banco Central). “O mercado não olha a taxa Selic. Eles olham os juros de três, cinco e dez anos para frente. Então, não cortar a taxa de juros tanto pode ter um efeito análogo de cortar a taxa de juros no sentido que vai segurar um pouco mais o mercado. Na dinâmica política, espero nenhum refresco para o Banco Central. O Campos Neto vai ter que aguentar muita reclamação da classe política e por parte do empresariado”, afirma André. O economista ainda lembrou que melhorar a eficiência da máquina pública é desafio de qualquer governo. Sobre as mudanças tributárias previstas pela reforma em andamento, André avaliou como longo o período de transição, de 2026 a 2033.

*Com informações da repórter Marina Harriz.