Pesquisa da FGV divulga as cestas básicas mais caras do país

Um levantamento recente de preços de itens de consumo básico revelou que o Rio de Janeiro continua sendo a capital mais cara do Brasil. A pesquisa, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou que, apesar de uma queda de 1,2% no custo da cesta básica na virada de dezembro para janeiro, a cidade ainda lidera o ranking das capitais com os preços mais altos. Em dezembro, o custo da cesta básica no Rio era de R$ 1.033, e agora está em R$ 1.020. Mesmo com essa redução, o Rio de Janeiro permanece no topo da lista. O preço médio da cesta de consumo básica de alimentos de janeiro/25 diminuiu em relação ao mês anterior em cinco das oito capitais analisadas.

São Paulo ocupa o segundo lugar, com um aumento de quase 3% no custo da cesta básica no mesmo período, passando para R$ 1.012. Janeiro e fevereiro são tradicionalmente meses de pressão inflacionária, devido ao calor intenso que afeta o preço de hortaliças, frutas e legumes, além do impacto das mensalidades escolares. A alta nos preços tem gerado questionamentos entre os consumidores, que se perguntam sobre as razões para os valores elevados. Fatores internos e externos contribuem para essa situação, e o governo, preocupado com a inflação, começou a zerar impostos de importação de alguns produtos básicos na semana passada, na tentativa de aliviar o orçamento dos brasileiros.

Publicado por Luisa Cardoso