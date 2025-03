Policial militar agride oficial de Justiça enquanto cumpria mandado no Dia da Mulher em Minas Gerais

Tribunal de Justiça de MG expressou repúdio à agressão e afirmou que uma investigação está sendo conduzida sobre o caso; PM também se pronunciou e informou que o agente foi preso em flagrante

No último sábado (8), um incidente alarmante ocorreu em Ibirité, Minas Gerais, envolvendo a agressão de uma oficial de justiça por um policial militar. A servidora, enquanto realizava a entrega de uma intimação, foi surpreendida por uma cabeçada e um soco desferidos por um sargento da Polícia Militar. Devido à gravidade dos ferimentos, a oficial necessitou de atendimento médico imediato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) expressou seu repúdio à agressão e prontamente acionou seu gabinete de segurança institucional para prestar apoio à vítima.

Em resposta ao ocorrido, o TJMG divulgou uma nota oficial afirmando que está conduzindo uma investigação minuciosa sobre o caso. O tribunal garantiu que o incidente será acompanhado de perto pelos órgãos competentes para assegurar que a justiça seja feita. Paralelamente, a Polícia Militar de Minas Gerais também se pronunciou, informando que o sargento envolvido estava fora de serviço no momento da agressão e foi detido em flagrante. A Corregedoria da PM está monitorando o caso para garantir que todas as medidas cabíveis sejam tomadas.

“O fato é inaceitável e causa indignação, sobretudo por ter ocorrido no dia que simboliza a luta das mulheres por respeito e igualdade. O TJMG não tolera qualquer forma de violência contra as suas servidoras e os seus servidores. A apuração do lastimável fato será acompanhado pelos órgãos competentes do Tribunal, até o seu desfecho”, expressou a nota.

O episódio gerou uma onda de preocupação em relação à segurança dos oficiais de justiça no estado. O TJMG está considerando a implementação de novas medidas para garantir a proteção desses profissionais durante o exercício de suas funções. A agressão contra a servidora destaca a necessidade urgente de reforçar a segurança e o respeito aos agentes que atuam no cumprimento da lei, assegurando que possam desempenhar suas funções sem temer por sua integridade física.

