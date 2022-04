Pesquisa revela que 70% dos brasileiros defendem uso de máscaras

Dados da Confederação Nacional da Indústria também mostram que o comportamento da população segue cauteloso, mesmo com alta cobertura vacinal contra a Covid-19

EFE / EPA / KIMIMASA MAYAMA Ao todo, 77% dos entrevistados defendem a exigência da vacinação em escolas e faculdades



Apesar da redução dos casos de Covid-19, a maioria dos brasileiros apoia o passaporte da vacina para a volta aos trabalhos presenciais. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ouviu 2.015 pessoas, com 16 anos ou mais, em todos os Estados e no Distrito Federal. Ao todo, 77% dos entrevistados defendem a exigência da vacinação em escolas e faculdades; 61% apoiam a exigência do comprovante de vacina em outros estabelecimentos e 79% são favoráveis à imunização infantil. A pesquisa também revela que 70% dos brasileiros apoiam a continuidade do uso de máscaras, embora apenas 29% mantenham a utilização da proteção.

Dados da CNI também mostram que o comportamento da população segue cauteloso, mesmo com alta cobertura vacinal e após fases mais críticas do enfrentamento da crise sanitária. A percepção sobre a gravidade da pandemia passou de 89% em abril de 2021, quando os casos e mortes estavam em alta, para 40% em abril deste ano. E o brasileiro se sente mais seguro perto de quem está imunizado, afirma o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. “Isso mostra o valor que as pessoas estão dando à vacina como um instrumento para superar definitivamente a pandemia, trazer segurança”, pontua. Para 33% da população, o medo de conviver com pessoas não vacinas é grande ou muito grande.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor