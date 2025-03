Petistas avaliam plano B para governo de Minas Gerais

Caso ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), decida não entrar na corrida eleitoral, Partido dos Trabalhadores (PT) busca um nome competitivo para disputar o cargo

Lula Marques/Agência Brasil Pacheco ainda não tomou uma decisão sobre a candidatura, mas, segundo aliados, não demonstra entusiasmo



O Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais está em um momento de reflexão estratégica, considerando a possibilidade de um Plano B para a disputa do governo estadual. Essa necessidade surge em meio à incerteza sobre a candidatura de Rodrigo Pacheco. O senador, que já presidiu a Casa, ainda não confirmou se irá concorrer ou se optará por se aposentar da vida política. Diante desse cenário, o PT está explorando alternativas dentro de suas próprias fileiras, com vários nomes sendo cogitados, incluindo candidatas mulheres.

Entre as opções consideradas pelo PT estão figuras de destaque como Marília Campos, prefeita de Contagem, Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, e Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos. Macaé Evaristo, em particular, possui a vantagem da visibilidade ministerial, o que pode ser um trunfo importante na disputa. A busca por um candidato forte é essencial para o PT, que deseja enfrentar a crescente força da direita no estado com uma candidatura sólida e competitiva.

Paralelamente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, partido de Pacheco, mantém uma relação próxima com o presidente Lula, frequentemente participando de eventos ao seu lado. Lula já assegurou que Silveira permanecerá no governo, independentemente de uma reforma ministerial. No entanto, Silveira ainda não se pronunciou sobre uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais, deixando a esquerda em busca de um candidato que possa unificar suas forças e enfrentar a direita com chances reais de vitória.

Do lado da direita, o cenário também está se desenhando com clareza. O senador Cleitinho, do partido Republicanos, já desponta como um dos favoritos nas pesquisas para a campanha ao governo de Minas. Além disso, o atual governador, Romeu Zema, do partido Novo, expressou seu desejo de eleger seu vice, Mateus Simões, como sucessor. Zema, que foi reeleito no primeiro turno, assumiu o governo em 2019, sucedendo o ex-governador petista Fernando Pimentel. A disputa pelo governo de Minas Gerais promete ser acirrada, com ambos os lados buscando consolidar suas posições no estado e garantir uma liderança que atenda aos anseios de seus eleitores.

*Com informações de Luciana Verdolin

*Reportagem produzida com auxílio de IA