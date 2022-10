Petistas e bolsonaristas estarão separados por apenas 350 metros durante a apuração em Brasília

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal cadastrou dois eventos, um de cada candidato, para a área central da capital federal

Reprodução/Jovem Pan News A concentração dos apoiadores começa às 17h, horário do fechamento das urnas e início da apuração dos votos em todo o país



Apoiadores de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) estarão separados por apenas 350 metros durante a apuração dos votos em Brasília neste domingo, 30. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal cadastrou dois eventos, um de cada candidato, para a área central. Na Esplanada dos Ministérios ocorre a apuração bolsonarista e na Torre de TV ocorre o ato de encerramento da campanha lulista. A concentração dos apoiadores começa às 17h, horário do fechamento das urnas e início da apuração dos votos em todo o país. No 1º turno, os militantes dos candidatos também realizaram eventos nos mesmos locais. Desde a noite da última sexta-feira, 28, a Esplanada dos Ministérios está parcialmente fechada e o local foi interditado para um culto evangélico de apoiadores do atual presidente. No sábado, 29, uma motocarreata também bloqueou o acesso à Praça dos Três Poderes. Os órgãos de segurança do Distrito Federal informaram que a Esplanada deve continuar fechada até o fim dos atos deste domingo.

*Com informações da repórter Marília Sena