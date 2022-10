Alexandre de Moraes fica em fila para votar após urna eletrônica dar problema

Presidente do TSE votou pouco antes das 9 horas da manhã na zona oeste da cidade de São Paulo

Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre de Moraes em fila para votar em São Paulo após urna dar problema em sua seção eleitoral



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou por volta das 8h50 deste domingo em uma escola no Jardim Paulistano, na zona oeste da capital paulista, na manhã deste domingo. O magistrado enfrentou problema com a urna eletrônica de sua seção eleitoral, que precisou ser reiniciada. Por causa da situação, ele aguardou cerca de 15 minutos na fila (foto). Após depositar o voto na urna e deixar a sala de votação, Moraes falou com a imprensa sobreo processo eleitoral: “Nós já visitamos o teste de integridade tradicional com as nossa 641 urnas, aqui é o projeto piloto com biometria, como o próprio desembargador disse, ampliando o número de voluntários, o eleitor é voluntario, mas está participando, e o eleitor está participando porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer testar isso, quer auxiliar a justiça eleitoral de uma vez por todas a acabar com essas noticias fraudulentas, com essas noticias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas”, disse.

*Com informações da Agência Estado