Petrobras anuncia redução de 14% no preço do gás natural para distribuidoras

A Petrobras anunciou uma redução média de 14% nos preços do gás natural que será vendido às distribuidoras de todo o país. A medida entrará em vigor a partir da próxima sexta-feira (1º), conforme anunciado pela companhia. Esta queda no valor é resultado da combinação de dois fatores principais que compõem a fórmula de precificação da estatal: a cotação internacional do petróleo e a taxa de câmbio. A empresa realiza ajustes trimestrais nos valores do gás natural, baseando-se no comportamento desses indicadores.

No último trimestre, houve uma diminuição de 11% no preço do petróleo Brent, que serve como referência para o mercado global. Simultaneamente, o câmbio registrou uma apreciação de 3,2% do real frente ao dólar. Esses fatores foram determinantes para a redução média de 14% nos preços do gás natural. No entanto, a Petrobras esclarece que o preço final do gás natural para o consumidor não é de sua responsabilidade, mas sim das distribuidoras que comercializam o insumo no país. Isso significa que, embora a estatal tenha reduzido seus preços, a decisão de repassar essa redução ao consumidor final cabe às distribuidoras.

Em uma análise comparativa com o final de 2022, a Petrobras informou que o preço do gás natural vendido às distribuidoras teve uma queda média de 32%. Essa redução significativa reflete as variações nos mercados internacionais e a política de preços adotada pela companhia. A expectativa é que essa diminuição nos custos possa ser repassada aos consumidores finais.

*Com informações de Rodrigo Viga

