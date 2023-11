Petrobras desiste de venda de refinaria no Ceará

Grupo Grepar Participações tinha se comprometido em pagar US$ 34 milhões (cerca de R$ 165 milhões), mas não chegou a assumir o controle da Lubnor

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 27, que não vai mais vender a refinaria Lubnor, localizada em Fortaleza, no Ceará. A unidade, que é referência no mercado nacional, é especializada na fabricação de asfalto e lubrificantes. Negociações foram feitas com um grupo privado no mês passado, no entanto, a venda ainda não tinha sido finalizada. O grupo Grepar Participações tinha se comprometido em pagar US$ 34 milhões (cerca de R$ 165 milhões), mas não chegou a assumir de fato o controle da Lubnor. A Petrobras desistiu da venda do ativo porque o grupo não cumpriu com condições precedentes. A estatal informou também que, apesar da desistência, vai manter a refinaria em operação normal e com os empregos mantidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga