Petrobras faz paradas programadas para manutenção na Refinaria de Paulínia

Procedimento de rotina nas instalações industriais da empresa é realizado com o objetivo de manter a segurança, restabelecer a capacidade operacional e promover melhorias no processo produtivo

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vista das instalações da Refinaria de Paulínia (Replan), a maior refinaria de petróleo da Petrobras



Nesta quarta-feira, 17, a Petrobras iniciou duas paradas simultâneas de manutenção na Refinaria de Paulínia, a Replan, que é a maior do país e grande produtora de diesel S10. Essas intervenções, que acontecem nas unidades de coqueamento e destilação, só devem ser concluídas na segunda quinzena de setembro. Em comunicado, a petroleira afirmou que a parada é um procedimento de rotina nas instalações industriais da empresa e são realizados com o objetivo de manter a segurança, restabelecer a capacidade operacional e promover melhorias no processo produtivo. A estatal disse ainda que o atendimento aos clientes, contratos e compromissos estão garantidos e não haverão interrupções. A empresa lembrou também que no mês passado a Replan produziu um volume recorde de diesel S10 e alcançou a marca de 3,2 milhões de barris, aproximadamente, o que garantiu um aumento do estoque do produto. Outras paradas técnicas em refinarias da Petrobras estão programadas para acontecerem no segundo semestre de 2022, mas a empresa decidiu adiar a manutenção na unidade de hidrotratamento de diesel da Revap, em São Paulo, de novembro para o ano que vem. O motivo é uma possível oferta menor de diesel em níveis globais no segundo semestre.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga