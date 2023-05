Petrobras nega rumores de compra de parte da Braskem

Estatal detém 47% do capital financeiro da petroquímica, tendo como maior sócia a Novonor; em comunicado, empresa afirmou que não há nenhuma operação sobre o tema no momento

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo A Petrobras, como sócia relevante, tem preferência em negócios envolvendo a Braskem



A Petrobras negou os rumores de que estaria aumentando sua participação na petroquímica Braskem. Atualmente, a estatal detém 47% do capital societário, tendo como principal sócia a Novonor, antiga Odebrecht. Em comunicado ao mercado emitido nesta segunda-feira, 15, disse que não houve nenhuma decisão em relação ao aumento de participação ou venda de sua parcela no capital da petroquímica. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a estatal estaria conduzindo um processo para aumentar sua fatia da empresa, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dando sinal verde para o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), xerife do mercado de capitais, a estatal afirmou que as decisões sobre investimentos são pautadas em estudos técnicos. Recentemente, um grupo estatal árabe tentou comprar a parcela da Novonor, mas o negócio não avançou. Entretanto, a Petrobras, como sócia relevante, tem preferência em negócios envolvendo a Braskem.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga