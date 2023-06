Petrobras reduz preço do querosene de aviação pelo quarto mês seguido

Valor de venda do combustível será reduzido em 12,6% a partir desta quinta-feira, 1º, e a redução acumulada no ano de 2023 chega a 35,0%

A Petrobras anunciou que o preço de venda do querosene de aviação (QAV) será reduzido em 12,6% a partir desta quinta-feira, 1º. Este é o quarto mês seguido que a estatal promove queda no produto. Considerando apenas o ano de 2023, a redução acumulada chega a 35,0%. A expectativa agora é de como esta redução vai afetar o preço das passagens aéreas. De acordo com as companhias aéreas, o QAV, além de ser um dos principais custos das empresas, segue com preço superior ao apresentado antes da pandemia da Covid-19. O anúncio da Petrobras é feito em meio à expectativa de aumento de preços do etanos e gasolina por conta da alteração no cálculo do ICMS, que antecede a reoneração integral dos impostos federais sobre os combustíveis.

