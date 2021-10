Petrobras tem lucro de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021

Resultado ficou acima das expectativas e ocorreu numa semana em que se falou na privatização da empresa por suspostos prejuízos

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Lucro da Petrobras se deu principalmente pela política de paridade de preço dos combustíveis ao valor internacional



A Petrobras teve um lucro liquido no terceiro trimestre deste ano de mais de R$ 31,1 bilhões, ante o prejuízo de R$ 1,5 bilhão no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima das previsões do mercado financeiro e é reflexo da alta do barril do petróleo no mercado internacional, da política de paridade de preço e aumento das vendas internas de combustíveis e externas de petróleo. No segundo trimestre de 2021, a Petrobras teve um lucro maior, quase 30% superior, na casa de R$ 43 bilhões. Nesse cenário favorável de vendas, a estatal brasileira conseguiu reduzir o seu elevado endividamento, de US$ 63 para 59 bilhões. Com isso, a empresa antecipou a meta de redução das dívidas. O conselho da Petrobras também aprovou na última quinta-feira, 28, o pagamento de nova antecipação da remuneração dos acionistas, relativo ao exercício de 2021, quase R$ 32 bilhões. Os resultados positivos da empresa acontecem em uma semana em que se falou em venda de controle da estatal e até privatização. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), chegou a dizer que a petroleira dá muita dor de cabeça e atende os acionistas. Nesta semana, também houve aumento no preço do óleo diesel e na gasolina nas refinarias da Petrobras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga