Petrobras vai ajudar 300 mil famílias na compra de botijões de gás

R$ 300 milhões serão investidos pela estatal até o final de 2022; modelo de aplicação do recurso está em análise

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Petrobras vai investir R$ 300 milhões para ajudar 300 mil famílias carentes



A Petrobras vai investir R$ 300 milhões para ajudar 300 mil famílias carentes na compra do gás de cozinha. O programa prevê a entrega de 300 mil auxílios, no valor de R$ 100 cada, para a aquisição de botijões de GLP. A ação será feita em duas etapas: na primeira, a estatal vai investir R$ 30 milhões. Parte do recurso vai ser destinado para instituições sem fins lucrativos parceiras da companhia na realização de projetos socioambientais. Essas instituições atuam em comunidades das regiões próximas das unidades da Petrobras e vão fornecer o auxílio para 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias já vinham recebendo alguma ajuda da estatal, como cestas básicas. Na segunda ação, a estatal vai contemplar mais 210 mil famílias com o auxílio para aquisição do gás de cozinha, investindo o restante do valor total de R$ 300 milhões até o final de 2022. A segunda etapa será realiza em parceria com a fundação Banco do Brasil e outras empresas. O modelo de aplicação dos recursos ainda está em fase de análise.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga