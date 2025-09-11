Julgamento de Bolsonaro e réus será retomado com voto de Carmen Lúcia nesta quinta-feira

O presidente da Primeira Turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, será o último a votar e apresentar sua análise sobre o núcleo central da suposta trama golpista

Rosinei Coutinho/STF A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia



Nesta quinta-feira (11) a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpista com o voto da decana da Corte, a ministra Carmen Lúcia. Nesta quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux votou pela condenação do delator da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, em 2022, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fux votou pela absolvição de Bolsonaro e os outros cinco réus

Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação em todos os crimes de Bolsonaro e mais cinco réus está 2 votos a 1. Já pela condenação dos réus Mauro Cid e Braga Neto por pelo menos um crime está 3 a 0. Na terça feira foram proferidos os votos pela condenação dos réus pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

A PGR quer a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Hoje a partir 14h, a ministra Carmen Lucia apresentará sua análise sobre o núcleo central da trama golpista. O último a votar será o presidente da 1ª turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. O julgamento está previsto para encerrar na próxima sexta-feira (12).

*Com informações de Janaina Camelo e Agência Brasil

*Reportagem produzida com auxílio de IA