PF aponta pressão de Ricardo Barros para pagamento antecipado à Global Saúde na época em foi ministro

De acordo com a Polícia Federal (PF), foram reunidos elementos que indicam pressão de membros do Ministério da Saúde para pagamento antecipado de medicamentos na gestão do então ministro Ricardo Barros , hoje deputado federal pelo Progressistas do Paraná e líder do Governo Bolsonaro na Câmara. O pagamento de quase R$ 20 milhões foi direcionado para a empresa Global Saúde pela compra de medicamentos de doenças raras que nunca chegaram. Segundo a PF, em depoimentos, os servidores do ministério disseram que havia cobranças do próprio Ricardo Barros e de pessoas do gabinete dele. Também teria havido mudanças nos processos de aquisição de medicamentos. Em nota, Barros afirma que não cometeu nenhuma irregularidade durante o período em que foi ministro. Segundo ele, em sua gestão, a economia na pasta foi superior a R$ 5 bilhões, graças a renegociação de contratos, compra de medicamentos e insumos.