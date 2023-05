PF apreende celular de ex-funcionário da Presidência no caso das joias sauditas

Corporação cumpriu mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira, 12, no Rio de Janeiro; Marcelo da Silva Vieira é considerado peça fundamental nas investigações sobre o caso

Polícia Federal/Divulgação Ação foi liderada pela PF de São Paulo, tendo apoio de agentes do Rio de Janeiro



A Polícia Federal (PF) apreendeu o celular de Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A apreensão aconteceu nesta sexta-feira, 12, quando Vieira foi alvo de mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à ele no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação foi liderada pela PF de São Paulo, contando com apoio de agentes federais do Rio de Janeiro. A ação da PF acontece dentro das investigações sobre as joias sauditas que foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos no fim de 2022 e teriam como destino a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. O ex-funcionário já prestou um depoimento antes da ação, tendo se comprometido a entregar o celular. A defesa de Vieira disse estar surpresa com a decisão, já que todas as colaborações possíveis já haviam sido feitas. A expectativa da PF com a apreensão do celular é de conseguir avançar nas investigações, já que Vieira é visto como peça-chave no caso. As joias foram avaliadas em R$ 16,5 milhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga