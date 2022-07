PF deflagra operações contra o tráfico de drogas em 11 Estados

Ao todo, as operações ‘Catrapo’ e ‘The Fallen’ cumpriram 49 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão preventiva

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 6, duas grandes operações no Brasil para combater o contrabando, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A operação Catrapo tem como base a prisão de seu líder, o ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho. Eles usavam aviões com prefixos adulterados para transportar cocaína com destino para a Europa e envolvendo Peru e Bolívia. Foram apreendidas drogas e R$ 40 milhões. Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva,que foram aplicado Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Rondônia e Tocantins. “A quadrilha investigada trazia do exterior aviões e chegando ao território nacional, fazia a adulteração dos prefixos dessas aeronaves. Elas eram utilizadas para buscar droga na Bolívia e no Peru com destino principalmente à Europa”, explicou o superintendente da PF do Mato Grosso, Sérgio Sadão Mori. Em outra operação chamada “The Fallen“, o alvo era o contrabando de peças de avião que são utilizadas por traficantes no transporte da droga. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva nos Estados de Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia. Tudo começou com uma importação suspeita de peças de avião que chegaram em Recife.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos