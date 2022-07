Boris Johnson deve renunciar liderança do Partido Conservador do Reino Unido

Primeiro ministro deverá fazer um discurso para a nação na tarde desta quinta-feira

Alberto Pezzali / POOL / AFP Boris Johson, primeiro ministro do Reino Unido



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve renunciar nesta quinta-feira, 7, sua posição de líder do Partido Conservador do Reino Unido. A ação ocorrerá após dezenas de demissões em seu governo, incluindo ministros. De acordo com Downing Street, Johnson fará um discurso para o país na tarde desta quinta. A informação da provável renúncia é da BBC. Apesar disso, Johnson afirma que não irá renunciar o cargo de primeiro ministro do país.

*Texto em atualização

*Com informações da AFP