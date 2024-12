PF faz buscas em endereços de assessores de Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante

Investigações apontam para o uso indevido de cotas parlamentares através de contratos fraudulentos com locadoras de veículos

Montagem: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados A operação tem como foco assessores dos deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, ambos do Partido Liberal (PL) do Rio de Janeiro



Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Federal deu início à operação Rent a Car, com o objetivo de cumprir seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Tocantins e no Distrito Federal. A operação tem como foco assessores dos deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, ambos do Partido Liberal (PL) do Rio de Janeiro, que são suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos. As investigações apontam para o uso indevido de cotas parlamentares através de contratos fraudulentos com locadoras de veículos.

Os indícios coletados até o momento sugerem a existência de transferências financeiras sem justificativa aparente e a prática de “smurfing”. Este termo refere-se à técnica de dividir grandes somas de dinheiro em pequenos depósitos, com o intuito de driblar a fiscalização governamental. A operação foi autorizada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que também está investigando a possível ligação dos assessores com uma empresa já mencionada em casos de fraudes em licitações no estado do Amazonas.

Até agora, a Polícia Federal não revelou os nomes dos assessores envolvidos na investigação. Em relação aos deputados mencionados, Carlos Jordy ainda não se pronunciou sobre a operação. Por outro lado, Sóstenes Cavalcante anunciou uma coletiva de imprensa, que ocorrerá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, marcada para 12h.

