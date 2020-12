PF faz operação no MT para apurar ameaças a Alexandre de Moraes

As ameaças eram destinadas ao ministro e família; morador de Paranatinga é alvo da ação policial

Danilo Yoshioka/Estadão Cnteúdo Alexandre de Moraes é o relator de um inquérito a fim de apurar ameaças a ministros do Supremo



A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 22, mandados de busca e apreensão em Mato Grosso para investigar ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seus familiares. A Justiça Federal do estado autorizou a operação Shield e o alvo é um morador de Paranatinga. As ameaças também eram destinadas às filhas dele. Em novembro, o investigado postou em uma rede social a seguinte mensagem: “Você Alexandre de Moraes e a sua família vão ser executados, e não tem mais volta, você pediu isso, então toma tiro”. Por ordem judicial, os perfis nas redes sociais foram bloqueados. Alexandre de Moraes é o relator de um inquérito a fim de apurar ameaças a ministros do Supremo. No entanto, a operação realizada nesta terça no Mato Grosso não tem relação direta com a ação que está nas mãos do ministro.

*Com informações do repórter Fernando Martins