PF prende suspeito de integrar quadrilha e tráfico internacional de drogas

Outros dois integrantes do grupo estão foragidos e seguem sendo procurados pela polícia; eles serão indiciados por associação criminosa e tráfico internacional de drogas

Jovem Pan News Suspeito foi preso enquanto embala entorpecentes no Morro do Vidigal



A Polícia Federal (PF) investiga uma quadrilha que captava pessoas no Rio de Janeiro para levar drogas até a Espanha. Estão foragidos dois integrantes desta quadrilha. A PF, junto com a polícia fluminense, prendeu neste sábado, 9, no Morro do Vidigal, na Zona Sul da cidade, um integrante da quadrilha. Eles foram até a favela para prender Gustavo da Silva Cataldo, 23. Ele foi preso enquanto embalava entorpecentes, que estavam sendo colocados dentro de uma mala que seria despachada para a Europa. A Operação Conexão Madeira porque eram compradas passagens para a Ilha da Madeira, em Portugal, que servia como uma ponte até a chegada dos entorpecentes até Barcelona, um dos maiores centros da Europa. Segundo a PF, a quadrilha começou a ser descoberta em abril, quando um casal foi preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com mais de 5 quilos de drogas. A expectativa dos agentes é de que todos os foragidos sejam presos e breves e indiciados por associação criminosa e tráfico internacional de drogas.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga