PGR defende prorrogação de investigação sobre fala de Bolsonaro relacionando vacina da Covid-19 à Aids

Segundo a vice-procuradora Lindora Araújo, prorrogação é necessária para que a PF inclua elementos no inquérito, como o próprio depoimento do presidente

Reprodução / Facebook Jair Bolsonaro Presidente Jair Bolsonaro insinuou em sua live que as vacinas contra a Covid-19 poderiam estar relacionadas ao vírus HIV, que pode desenvolve a Aids em seres humanos



A Procuradoria-geral da República se manifestou pela prorrogação por mais 60 dias da investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter associado a vacina anticovid-19 ao risco de contrair o vírus HIV, que pode desenvolver a Aids. A declaração foi dada pelo mandatário em uma de suas lives em outubro de 2021. Na ocasião, o presidente também relacionou o uso de máscaras de proteção com pneumonia bacteriana. Segundo a vice-procuradora da PGR, Lindora Araújo, a prorrogação é necessária para que a Polícia Federal possa incluir algumas coisas relevantes na investigação, como o próprio depoimento de Bolsonaro à PF, que ainda não foi dado. A PF acredita que o presidente instigou um comportamento displicente quanto às medidas sanitárias da pandemia ao espalhar informações falsas. A manifestação da PGR já foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações da repórter Carolina Abelin