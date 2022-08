Lula participa de debate sobre segurança pública, e Bolsonaro de encontro da CNDL; confira agenda

Presidente tem agenda apenas no Distrito Federal nesta terça-feira, enquanto o petista estará em São Paulo

Montagem sobre fotos - Estadão Conteúdo Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do evento Diálogo com Candidatos, promovido pela Organização da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), às 11 horas. Em seguida, às 14 horas, participa da solenidade de posse do ministro Luis Felipe Salomão ao cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Já Simone Tebet (MDB) cumpre agenda no Vale do Paraíba, interior de São Paulo: às 10h30, visita cozinha piloto do programa “Mesa de Taubaté”; às 11h, faz uma caminhada no calçadão de Taubaté até o mercado municipal da cidade; pela tarde, às 14h30, visita o parque tecnológico de São José dos Campos; às 16h, faz caminhada no mercado municipal de São José; e às 20h, participa de live com apoiadores. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um debate sobre segurança pública com governadores no Ibirapuera, em São Paulo, às 10h30. Ciro Gomes (PDT) também cumpre agenda em Brasília: às 9h, participa de evento da “Agenda Unecs”, da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços; às 11h, vai a um evento com a candidata do partido dele ao governo do Distrito Federal, Leila do Vôlei.

Luis Felipe D’Ávila (Novo) concede entrevista ao vivo para o programa Pânico, da Jovem Pan News, em São Paulo, às 12h30. Leonardo Péricles (UP) estará em Minas Gerais. Pela manhã, ele tem conversas com apoiadores em Belo Horizonte; às 13h30, participa da gravação de vídeos com candidatas do partido no Estado; e, às 17h30, faz panfletagem no Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). José Maria Eymael (DC) tem reunião com lideranças do partido na sede, em São Paulo, e, às 17h, grava entrevista para a TV Globo. Soraya Thronicke (União) tem reunião com a equipe de comunicação e de estratégia da campanha às 9h em São Paulo; às 14h, em Brasília, participa de evento da “Agenda Unecs”, da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços; e às 16h grava entrevista para a TV Globo. Vera Lúcia (PSTU) tem agenda no Rio Grande do Sul: às 12h, almoça com filiados e militantes do seu partido em Santa Cruz do Sul e, às 16h, faz panfletagem na fábrica da Mor, na mesma cidade.

*Com informações da repórter Carolina Abelin