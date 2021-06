PGR envia ao STF pedido de liberdade a Oswaldo Eustáquio

Parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que deve decidir sobre o tema em até cinco dias

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta quinta-feira, 17, a liberdade do jornalista Oswaldo Eustáquio, em parecer assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques. A defesa de Eustáquio já havia pedido sua liberdade no início do mês. O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que precisa decidir sobre o tema em até cinco dias. No despacho, o vice-procurador pede que o órgão elucide de maneira direta e específica as medidas restritivas de direitos que pretende que sejam levantadas. Também foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes pedido de liberdade dos ativistas: Sara Fernanda Giromini, Renan de Morais, Érica Viana de Souza, Emerson Rui Barros dos Santos, Arthur Castro e Daniel Miguel.

*Com informações do repórter Fernando Martins