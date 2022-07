PGR se manifesta a favor de prorrogar prisão de influenciador detido por ameaçar Lula e ministros do STF

Polícia Federal diz que precisa de mais tempo com Ivan Rejane detido para análise dos documentos referentes à investigação

Reprodução / Youtube @Tv Papo Reto Ivan Rejane publicou um vídeo no qual diz que iria caçar Lula, outros petistas e ministros do STF



Os policiais federais que atuam na investigação do caso de Ivan Rejane Fonte, preso temporariamente por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e lideranças da esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediram que a Procuradoria-geral da República prorrogue o tempo de prisão dele por mais cinco dias. Eles alegaram ao ministro do STF Alexandre de Moraes que é necessário mais tempo para análise dos documentos referentes à investigação. Na última sexta-feira, 22, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão nos endereços de Ivan, em Belo Horizonte e em Esmeralda, Minas Gerais. Os agentes apreenderam dispositivos de mídias que podem conter dados relacionados aos fatos investigados. A PGR se manifestou a favor da manutenção da prisão. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Ivan Rejane disse que iria caçar os ex-presidente Lula e integrantes do PT. No mesmo material, ele diz que vai caçar principalmente ministros do STF. Na semana passada, no pedido de prisão temporária, Moraes também pediu a suspensão das redes sociais de Ivan, solicitação que já foi atendida. A defesa de Ivan Rejane pediu a revogação da prisão, mas o pedido ainda não foi analisado.

*Com informações da repórter Marília Sena