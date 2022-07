Em SP, Bivar diz ser ‘único capaz’ de conter polarização entre Bolsonaro e Lula

Evento foi promovido pelo conselho político e social da Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Luciano Bivar, presidente do União Brasil, é o pré-candidato do partido nas eleições à Presidência da República



O pré-candidato à presidência da República Luciano Bivar (União Brasil) disse em sabatina realizada nesta segunda-feira, 25, que é o único capaz de competir com a polarização política entre Lula e Bolsonaro. O evento foi promovido pelo conselho político e social da Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil. “Mais de 50% dos eleitores estão desconfortáveis em votar nesse ou naquele. Eu acho que o União Brasil, como um grande partido, não poderia se furtar a ter uma candidatura própria. Mesmo porque as candidaturas que estavam postas diferentes dos dois polos, a nossa análise política é a de que elas não chegariam ao final”, declarou Bivar.

Outros pré-candidatos à presidência também participaram desse ciclo de debates, como Felipe D’Ávila e Simone Tebet. Sobre a candidata do MDB, Bivar questionou a homologação de Tebet à corrida presidencial: “O MDB eu considero mais, com todo respeito ao MDB, é mais uma confederação do que um partido político. E há muitas alas, então eu não sei até onde vai ser homologada a chapa. E só restou, dos grandes partidos com estrutura, o União Brasil”. No evento, o pré-candidato voltou a defender o projeto do Imposto Único Federal. A convenção do União Brasil está marcada para o dia 5 de agosto, em São Paulo, e deve confirmar o nome de Bivar como candidato à presidência da República. Sem alianças até o momento, o político mantém seu posicionamento de disputar a corrida ao Palácio do Planalto com uma chapa pura.

*Com informações do repórter Victor Moraes