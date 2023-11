PGR solicita documentos sigilos da CPMI dos atos de 8 de Janeiro

Órgão afirma que informações serão importantes para o entendimento do relatório final que foi encaminhado pelos parlamentares após a finalização das investigações

Antonio Augusto / Secom / PGR Órgão enviou um ofício para a relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pedindo sigilos bancários



A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou o compartilhamento de documentos secretos obtidos durante a apuração da CPMI dos atos de 8 de Janeiro. O órgão enviou um ofício para a relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pedindo sigilos bancários que estão na secretaria da CPMI. A parlamentar afirmou que irá repassar as informações também para o subprocurador Carlos Frederico, que solicitou os dados. O documento afirma que essas informações sigilosas serão importantes para o entendimento do relatório final que foi encaminhado à PGR.

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou em seu parecer final o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas, incluindo ex-ministros do seu governo, como Augusto Heleno e Braga Netto, além de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Eles são acusados por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o texto foi aprovado por 20 votos a 11, com apenas uma abstenção, após cinco meses de trabalho.

*Com informações de repórter Bruno Pinheiro