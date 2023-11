Autoridades de Gaza liberam saída de novo grupo de estrangeiros para o Egito; brasileiros ficam de fora

Lista traz 571 nomes de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México; grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos estão esperando a retirada do local

EFE/EPA/STRINGER Vários estrangeiros caminham após passarem pela passagem fronteiriça de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito



Uma nova leva de estrangeiros foi autorizada pelas autoridades a deixar a região de Gaza, nesta sexta-feira, 3, após acordo entre Israel, Egito e o Hamas. Os brasileiros que aguardam a liberação para deixar o local não foram incluídos na lista, que traz 571 nomes de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Este é o terceiro grupo de estrangeiros autorizado a deixar o território desde o início do conflito. Esta é a terceira vez que a passagem de Rafah, entre Egito e a Faixa de Gaza, foi aberta. Os refugiados que estão na região começam a sair gradativamente, mas um grupo de brasileiros ainda aguarda para ser resgatado. O avião presidencial está no Cairo, no Egito.

Segundo o Itamaraty, um grupo de cerca de 30 nacionais e familiares diretos estão esperando a retirada da Faixa de Gaza. Eles seguem abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira. O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, informou que mantém permanente contato com os cidadãos, aos quais tem provido toda assistência possível, inclusive alojamento em Rafah e itens de primeira necessidade. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a autorização para o trânsito do grupo pelo terminal de Rafah.