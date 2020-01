Piloto do helicóptero de Kobe Bryant teria sido autorizado a voar mesmo sob neblina

USA TODAY USPW/REUTERS Além de Kobe, morreu no acidente a filha de 13 anos do astro que seguia para um jogo de basquete



Uma gravação divulgada nesta segunda-feira (27) indica que o piloto do helicóptero de Kobe Bryant foi autorizado a voar em condições piores que as normais antes de cair em Calabasas, na Califórnia, no domingo (26). Apesar da neblina intensa, na gravação, o piloto garante que tem visibilidade.

O último trecho do diálogo registrado foi um alerta feito por um funcionário da torre de controle de que o helicóptero estava voando muito baixo, o que poderia dificultar a em um nível muito baixo para acompanhamento de voo.

Além de Kobe, morreu no acidente a filha de 13 anos do astro que seguia para um jogo de basquete.

Autoridades confirmaram nesta segunda-feira as identidades das outras sete vítimas do acidente. Uma delas era o piloto Ara Zobayan, um romeno com 20 anos de experiência. Instrutor de voo, Zobayan era membro da equipe de Kobe e sempre voava com o ex-atleta.

As investigações em torno do acidente aéreo são amplas. Além das condições climáticas, as autoridades também apuram a história do piloto e os registros da manutenção da aeronave.

Homenagens

As homenagens ao ex-astro da NBA Kobe Bryant continuaram nesta segunda-feira. Os fãs deixaram flores na porta do Staple Center, o estádio no Los Angeles Lakers — time em que Kobe jogou durante os 20 anos de carreira na NBA.

O colégio em que o ex-jogador estudou na Pensilvânia também foi alvo das homenagens. O novo ginásio da instituição ganhou o nome de Kobe.

Em meio ao julgamento do impeachment de Donald Trump no Senado, os parlamentares fizeram uma oração em memória do ídolo do basquete.

O tenista Nick Kyrgos enfrentou o número um do mundo, Rafael Nadal, pelo Australian Open usando uma camiseta de Kobe — que também recebeu uma homenagem do amigo Neymar. O brasileiro publicou um vídeo de quando o jogador de basquete visitou um treino do PSG e os dois fizeram embaixadinhas juntos.

Um abaixo assinado criado por fãs defende colocar a silhueta de Kobe Bryant no logo da liga americana de basquete.

*Com informações do repórter Renan Porto