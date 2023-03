Pinacoteca de São Paulo alerta frequentadores sobre alto risco de furto de celulares na região

Museu teve que colocar uma placa em sua entrada para que visitantes fiquem atentos ao tirar o celular para tirar fotos do local; Prefeitura afirmou que tem tomado medidas para melhorar a segurança nos arredores do espaço cultural

A Pinacoteca de São Paulo instalou um aviso na entrada principal do museu em que orienta visitantes a não usarem aparelhos telefônicos nos arredores da instituição. “Não use seu celular aqui. Perigo de furto”, diz a placa, colocada rente ao portão. O espaço cultural fica próximo à Estação da Luz, no centro da capital paulista, região em que crimes de oportunidade cresceram nos últimos meses. A partir de uma denúncia de um telespectador, a Jovem Pan News foi apurar a situação de violência no entorno do museu, que é o maior em área para exposições do Brasil e o segundo maior da América Latina. Um manobrista do museu, que não quis se identificar, confirmou à reportagem que o perigo é constante por causa da chamada “gangue da bicicleta”: “É uma molecadinha, não passa de 15 ou 16 anos. Os caras roubam e você não tem reação nenhuma”. “Celular é um negócio hoje muito valioso, mas aqui todo mundo falou para tomar bastante cuidado com celular e andar ligado”, relatou uma turista de Santa Catarina que visitou o local.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, somente em fevereiro de 2023, foram realizadas 426 abordagens na Praça da Luz e nos arredores da região central. “Uma série de medidas para a melhoria da segurança, entre elas a intensificação do patrulhamento comunitário e preventivo, com a ampliação do número de viaturas e motos em pontos estratégicos, sendo 90 agentes a mais nas ruas, além dos 80 guardas e 20 viaturas da Inspetoria de Operações Especiais que já atuam no território”, declarou o comunicado. No total, a região conta com mais de 500 agentes da Guarda Civil Metropolitana.

